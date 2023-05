Il nuovo cabinato LEGO ci farà giocare a PAC-MAN

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 25 maggio 2023) Il Gruppoe Bandai Namco celebrano il 43° anniversario di PAC-MAN con l’annuncio delset vintageICONS PAC-MAN Arcade Rilasciato il 22 Maggio 1980 in Giappone da Bandai Namco Entertainment Inc. (precedentemente Namco), il videogioco PAC-MAN divenne in poco tempo un’icona culturale. Dopo 40 anni di presenza nella cultura pop di tutto il mondo attraverso giochi, programmi televisivi, musica e altre forme di intrattenimento, il Gruppoha collaborato con Bandai Namco per realizzare il celebre gioco degli anni ’80 in formato mattoncini. Grazie a questa collaborazione è emerso anche un interessante fun fact: il famoso colore giallo di PAC-MAN è stato ispirato dal colore caratteristico del Gruppo. Vediamo i dettagli del...