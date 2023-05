Il nuovo Arnold Schwarzenegger | si dà alle serie tv e porta i figli sul red carpet

(Di giovedì 25 maggio 2023) La nuova vita diriparte da unatv. Appena arrivata su Netflix. Tra rimpianti e addii, l’ex governatore della California fa… il nonno (foto Getty) Dimenticate Terminator. Lo ha detto lui stesso. Dimenticate la stagione politica. Più di così – lo ha sempre saputo – non può aspirare. Molto meglio pensare alla famiglia. Elencare qualche rimpianto. E, se possibile, tornare su un set in cui, a 75 anni, ci si può ancora divertore. Se non è tempo di bilanci per, poco ci manca. Però è indubbio che l’attore e politico austro-americano sta vivendo una nuova e interessante stagione della sua carriera. E della sua vita. Il necrologio di Terminator A dispetto dell’iconica battuta «Tornerò!»,non sarà mai più ...

Come finisce lo spy drama prodotto e interpretato da Schwarzenegger che racconta la storia di due agenti della CIA alle prese con un terrorista internazionale ...