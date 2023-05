Il Movimento 5 stelle torna in piazza contro il governo Conte in un video “allontana Meloni” | “Il 17 giugno in corteo per dire no alla precarietà”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 maggio 2023) In undiffuso sui social, il leader del, Giuseppe, annuncia per il 17una manifestazioneila Roma. “Il Primo Maggioha introdotto maggiore. E in più ha tagliato la spesa sociale per le persone in difficoltà, accusandole di essere divanisti. Sono riusciti in compenso a trovare soldi per maggiori forniture militari. Sono queste le politiche delche vogliamo? Evidentemente no. Dobbiamo contrastare tutto questo. Ritroviamoci il 17a Roma. Sfileremo in, pernovite sempre più precarie e insicure che vuole imporci questo ...