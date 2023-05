Il mondo piange Tina Turner | due vite tra successi e tormenti

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 25 maggio 2023) Life&People.it Il suo ricordo rimarrà per sempre vivo nella testa e nel cuore di tutti; si è spenta all’età di 83 anni, leggenda del rock, del rythm’n’blues e del soul che ha dovuto arrendersi ad una malattia contro la quale lottava da tempo, spegnendosi nella sua casa di Küsnacht, cittadina non lontana da Zurigo, in Svizzera. La musica perde un altro pezzo pregiato, capace di conquistare la bellezza di dodici Grammy Awards spalmati in una carriera durata oltre sessant’anni tra enormi soddisfazioni lavorative e un tormento privato opprimente e difficilissimo da gestire. I primi anni Nata a Brownsville (Tennessee) il 26 novembre 1939, la piccola Anna Mae Bullock entra in contatto con ildella musica a soli dieci anni, cantando nel coro della Chiesa della sua città, dove il padre Richard era pastore. Nel 1956 i ...