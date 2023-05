“Il mio seno è in queste condizioni” Naike Rivelli lo mostra a tutti dopo l’operazione

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 25 maggio 2023)ha dovuto effettuare un’operazione alnei giorni scorsi, come confessato da lei stesso sui social. E poche ore fa è riapparsa su Instagram, dove ha pubblicato foto e video del post-intervento chirurgico. Si è fatta vedere in compagnia della mamma Ornella Muti e anche di colui che ha reso possibile tutto, ovvero il dottor Silvio Smeraglia. E si è scoperto qualcosa in più su ciò che è capitato alla donna sotto i ferri.essere uscita dalla sala operatoria,si era soffermata così sulla sua operazione al: “Sono tornata. Ciao, sono ancora viva e lo dico per chi sperava altrimenti. Hanno fatto un lavoro incredibile, devo ringraziare il dottor Silvio Smeraglia che mi ha letteralmente ricostruito un. Grandi ...