Il Milan a pranzo da Adli | il francese fa gruppo in vista della Juve e invita la squadra

Mercoledì, dopo l'allenamento, ha invitato la squadra aa casa sua, in giardino, sfoggiando un menù tutto italiano e palloncini rossoneri. Manifesto di come Adli sia legato al mondoe ai ...... 15 con consumazione per chi viene dopocena ( 10 per i soci Spirit deAps 2022). A seguire ...ingressi alle prossime Holy Swing Night! DOMENICA 28 MAGGIO Alle 12.30 " apertura porte per il. ...Ilaria Polleschi presidente dell'Associazione "Spirit deA. P. S" ore 8.30 ' Primo caffè ... ore 13.30 'in mensa e ne approfitto per incrociare persone , ma ci siamo dati l'impegno di non ...

(FOTO) Milan, pranzo in grande stile a casa Adli: gonfiabili, torte e ... Radio Rossonera

Mercoledì, dopo l'allenamento, ha invitato la squadra a pranzo a casa sua, in giardino, sfoggiando un menù tutto italiano e palloncini rossoneri. Manifesto di come Adli sia legato al mondo Milan e ai ...Domani pomeriggio l'attaccante portoghese dovrebbe firmare il prolungamento quinquennale con i rossoneri fino al 2028.