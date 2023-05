Il maltempo si sposta in Campania | c' è un disperso

Causae previsioni avverse che non consentono l'adeguato allestimento della degustazione e del ... LE ALTRE DATLa manifestazione sipoi nel cuore del capoluogo, in piazza Chanoux, dalle 14,30 alle 18,30. ... In caso dil'evento sarà annullato. "E' una giornata a tutto tondo, lo dimostra anche ...Sappiamo tutte e tutti che quello che è accaduto non è colpa del, ma è frutto della crisi ... a Plat e al Berneri, dalle 18 alle 21; dopo le 21 siall'Ex Centrale. La parola passa in ...

Maltempo si sposta al Nord: portata quintuplicata per il Po, è allerta il Resto del Carlino

A Forlì, tra le zone dell'Emilia-Romagna più colpite dal maltempo, il cimitero delle macchine travolte dal fango e dall'acqua dopo l'esondazione del fiume ...(LaPresse) A Forlì il cimitero delle macchine travolte dal fango e dall'acqua dopo l'esondazione del fiume Montone dei giorni scorsi. Le ...