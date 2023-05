Il governo smantella Rai3 La sinistra perde la testa sull' Annunziata

(Di giovedì 25 maggio 2023) Dopo le dimissioni annunciate dalla conduttrice di "In mezz'ora" si sono subito levate proteste del Partito Democratico per via di una Rai che starebbe diventando "il megafono della destra"

Il" i fortini giallorossi. Gli enti che sono diventati i simboli del flop nelle politiche del lavoro. L'Anpal ha le ore contate: l'agenzia che doveva rivoluzionare il mercato del ...Proprio per le aree interne questoregionale fa tanti dichiarazioni d'intenti e di buone intenzioni e poi, nella concretezza delle azioni che contano,i servizi più importanti, a ...... un disastro figlio di fondi mai spesi Lacrime per l'Emilia - Romagna ma basta slogan: i soldi del Pnrr usiamoli per il dissesto, non per costruire stadi Promesse vane: ilContele ...

**Rai: Pd, 'destra smantella Rai3, dopo addio Annunziata ancora più ... Il Dubbio

Bye bye al papà dei navigator e azzerate le governance di Inps e Inail, poltronifici di sinistra Il governo «smantella» i fortini giallorossi. Gli enti che sono diventati i simboli del flop nelle poli ...Il ministro degli Affari europei Raffaele Fitto ha lanciato un segnale di allarme sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), il documento che definisce le strategie e le opere da finanziare c ...