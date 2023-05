Il governo pone la fiducia al Senato sul decreto bollette

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha posto la questione di fiducia nell'Aula del Senato sul Dl bollette, nel testo gia' approvato dalla Camera. Convocata la Conferenza dei ...Ilha posto la questione di fiducia sul cosiddetto decreto bollette, all'esame del Senato "senza emendamenti né articoli aggiuntivi" e nel testo identico a quello approvato alla Camera. A ...'Con la conversione in legge del decreto sul ponte sullo Stretto di Messina sifine ad un'attesa lunga 50 anni. L'opera porterà ricadute positive dal punto di vista ...scelte del mio, ...

Decreto bollette: il governo pone la fiducia al Senato, voto entro le 14 Il Sole 24 ORE

Il governo ha posto la questione di fiducia sul decreto bollette, all’esame del Senato «senza emendamenti né articoli aggiuntivi» e nel testo identico a quello approvato alla Camera il 18 maggio. A ...Sul decreto bollette il governo ha posto la questione di fiducia. Ad annunciarlo in Aula è stato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. In base agli accordi presi tra i gruppi ...