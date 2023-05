Il Giro d’Italia torna a piacere | boom di ascolti tv | picchi di share notevoli

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 maggio 2023) Il2023 piace. Come sempre e da sempre. Sulle strade del nostro Paese e in tv. Anche se, soprattutto nella prima fase, abbiamo vissuto qualche giornata di troppo con il “freno a mano tirato”, la Corsa Rosa continua a fare breccia nel cuore degli italiani. Lo si vede città dopo città con un pubblico sempre vastissimo e colorato e lo si può notare anche analizzando i dati dell’auditel. La corsa a tappe che si concluderà domenica a Roma sta vivendo una battaglia a tre davvero entusiasmante (il rimpianto per il forfeit forzato di Remco Evenepoel aggiunge sale sulla ferita) con Geraint Thomas, Joao Almeida e Primoz Roglic racchiusi in meno di mezzo minuto, pronti a contendersi la Maglia Rosa fino all’ultimo metro. Uno spettacolo nello spettacolo che il pubblico sta apprezzando in maniera evidente. Per fare qualche esempio, la tappa disputata ...