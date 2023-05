Il gioco al centro | torna Giocosio | tre giornate di divertimento per famiglie e bambini da 0 a 6 anni

(Di giovedì 25 maggio 2023) Osio Sotto. Rimettere alile riaffermarne la funzione pedagogica. A Osio Sotto risio, l’iniziativa dedicata ache regalaricche di attività ludico-educative gratuite per la fascia 0-6. Giochi all’aria aperta con materiali di recupero, giochi di una volta, spettacoli teatrali, sbarazzo di giocattoli usati. Sono solo alcune delle proposte di Gomitolo 06, il Tavolo di lavoro che riunisce i servizi per l’infanzia di Osio Sotto e che promuove l’evento. Arrivato alla seconda edizione,sio si amplia e quest’anno prevede tre appuntamenti: il 27 maggio, il 3 giugno e il 10 giugno. Sempre gratuiti e aperti a tutti (anche ai non iscritti alle scuole di Osio Sotto e a residenti di ...

