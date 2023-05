ROMA - Minuto 59 della sfida tra l' Al Shabab e l' Al Nassr : sul parziale di 2 - 2Ronaldo riceve palla sulla trequarti e si invola verso la porta avversaria. Di lì a poco, da fuori area, l'asso portoghese scaricherà un destro imprendibile per il portiere, per il 3 - 2 ...... con in mano un bicchiere d'acqua, battezza il bambino per aspersione, pensando che quel... Edgardo era e si sentiva già in tutto e per tuttoe, da lì in poi, fino alla fine della sua ...Uncheha apprezzato davvero. Anche perché quello, per Maria, era un momento più che delicato : da poco il suo Maurizio Costanzo era venuto a mancare, lasciando un vuoto immenso nella ...

Il gesto di Cristiano Ronaldo dopo il gol: si è convertito all'Islam Corriere dello Sport

Dopo la rete del 3-2 che ha regalato la vittoria al suo Al-Nassr contro l'Al-Shabab, il campione lusitano ha effettuato il sujud, l’atto di prosternazione ad Allah dei musulmani durante la preghiera ...L’atto di prosternazione di Cristiano Ronaldo dopo il suo ultimo gol, il sujood rituale che praticano i musulmani, ha avuto una rilevanza ...