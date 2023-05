Il gesto di Cristiano Ronaldo che fa impazzire gli arabi | cosa fa dopo il gol

(Di giovedì 25 maggio 2023) Quattordici reti in 15 presenze nella Saudi Pro League e il gol del 3-2 finale sull'Al Shabab martedì scorso. Per il giocatore ex Real, Manchester United e Juve, una piccola soddisfazione in una stagione piena di guai. Il suo festeggiamento in campo, intanto, ha lasciato discutere. Mentre era ancora circondato dai compagni, si è fatto spazio e ha compiuto il sujood o sajdah, ovvero ilcon cui i musulmani si prosternano verso la Mecca: un inchino rituale con il quale si tocca il suolo contemporaneamente con la fronte, il naso, e le mani poste all'altezza della testa. In questa posizione si ritiene di avvicinarsi di più a Dio: lo abbiamo visto fare spesso ad esempio a Mohamed Salah.si inginocchia, e i tifosisognano…. Un'immagine di grande effetto, velocemente dilagata sui social. Per l'occasione, qualcuno ha ...

Cristiano Ronaldo due giorni fa è stato decisivo per la vittoria dell’Al-Nassr contro l’Al-Shabab, mostrando una conclusione d’altri tempi. Al 59' minuto sul punteggio di 2-2, CR7 s’invola verso la ...Dopo la rete del 3-2 che ha regalato la vittoria al suo Al-Nassr contro l'Al-Shabab, il campione lusitano ha effettuato il sujud, l’atto di prosternazione ad Allah dei musulmani durante la preghiera ...