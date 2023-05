(Di giovedì 25 maggio 2023) Nuova chiusura inper il prezzo del gas, che tocca adprezzi che non si vedevano dall'ottobre del 2021. I future Ttf, benchmark per il prezzo del metano inpa, hanno perso l'8,...

Nuova chiusura in forte calo per il prezzo del, che tocca ad Amsterdam prezzi che non si vedevano dall'ottobre del 2021. I future Ttf, benchmark per il prezzo del metano in Europa, hanno perso l'8,4% a 25,45 euro dopo essere arrivati a perdere ...naturale in caduta libera a 25 euro al megawattora ( - 8%) ad Amsterdam. Sul mercato valutario, il dollaro ha ulteriormente rafforzato la sua posizione alla luce del Pil americano e dei dati sull'...a 25 euro, scende il petrolio Continua il momento di forza del dollaro e debolezza della moneta unica in scia ai dati macro sotto le attese con l' euro/dollaro sceso sotto il supporto giornaliero ...

Il gas chiude in forte calo ad Amsterdam (-8,4% a 25,4 euro) Agenzia ANSA

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Nuova chiusura in forte calo per il prezzo del gas, che tocca ad Amsterdam prezzi che non si vedevano dall'ottobre del 2021. I future Ttf, benchmark per il prezzo del metano ...Pesano petroliferi. Gas a 25 euro. Euro/dollaro a 1,07 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 mag - La scossa al mercato tech arrivato dalle stime di Nvidia sulle prospettive dell'intelligenza a ...