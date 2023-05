Il futuro di Tare è sempre più lontano dalla Lazio | ecco chi può prendere il suo posto

(Di giovedì 25 maggio 2023) Quella contro la Cremonese domenica potrebbe essere l’ultima partita in tribuna all’Olimpico per Igli. Il contratto del ds...

... quando ha capito che con Spalletti le cose non andavano verso la conferma per il. Poi magari lo sceglie oggi o domani, staremo a vedere. Occhio anche acome possibile sostituto di ...Lotito, faccia a faccia nella notte tra i due in casa Lazio. Ecco che cosa si sono detti suldel club biancoceleste Faccia a faccia tra Lotito e, almeno il primo dei tanti che ci saranno da qui alle prossime settimane, andato in scena nella notte. Secondo quanto riportato da Il ...Che aggiunge anche altri dettagli:, dopo aver capito che il suonon sarà più biancoceleste, ha iniziato a guardarsi intorno, proponendosi anche al Napoli , che però gli ha detto no. Non ...

Lazio, Tare e il futuro incerto: i possibili sostituti Corriere dello Sport

Quella contro la Cremonese domenica potrebbe essere l’ultima partita in tribuna all’Olimpico per Igli Tare. Il contratto del ds della Lazio scadrà a giugno e al momento di rinnovo non se ne è ancora ...Vedremo cosa mi riserverà il futuro, quello che mi preme è regalare un trofeo a ... cosa che dovremo discutere dopo il finale di stagione”. Lazio, ecco l’erede di Tare Dopo 18 anni tra campo e ...