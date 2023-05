(Di giovedì 25 maggio 2023) Anticiperà i nostri bisogni e farà conversazione con noi: siamo stati al quartier generale a Seattle per scoprire alcune nuove funzionalità dell’assistente di Amazon

Il futuro di Alexa è sempre più intelligente WIRED Italia

Anticiperà i nostri bisogni e farà conversazione con noi: siamo stati al quartier generale a Seattle per scoprire alcune nuove funzionalità dell'assistente di Amazon