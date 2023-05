Il finanziere Davide Serra condannato per molestie su un’ex manager | le accuse a Londra sui commenti sessisti

(Di giovedì 25 maggio 2023) Ilè statonel Regno Unito al risarcimento di 32mila sterline, circa 37mila euro, nei confronti di Jolanda Niccolini,della sua società che lo aveva denunciato con l’accusa di atteggiamenti inappropriati. Secondo il Daily Mail, l’ad del fondo di investimento Algebris con doppio passaporto italiano e britannico avrebbe fattosulle dimensioni del seno della donna mentre ospitava dei clienti nel suo chalet in Francia prima di ridurre il suo ruolo nella società nel 2019. Stando alla ricostruzione del Daily Mail,– per diversi anni principale finanziatore delle campagne elettorali di Matteo Renzi – avrebbe detto a Niccolini che doveva «rimanere razionale» ed evitare di essere sopraffatta da ...

Davide Serra, il finanziere italiano trapiantato a Londra e amministratore delegato alla City del fondo d'investimenti Algebris, è stato condannato a risarcire una ex manager della sua società per 32m ...