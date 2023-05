Il figlio Alberto conduce una puntata di Ulisse tutta dedicata al padre

(Di giovedì 25 maggio 2023) Scomparso lo scorso agosto all’età di 93 anni, Piero Angela resterà ancora a lungo nel cuore di milioni di telespettatori. E, per omaggiarlo, questa sera alle 21.30 su Rai 1 ilcondurrà uno speciale di– Il piacere della scoperta dedicato al. Per raccontare la vita straordinaria del grande divulgatore scientifico. Piero Angela, il divulgatore della porta accanto guarda le foto Leggi anche › Morto a 93 anni Piero Angela, una vita fondata ...

...a riprendersi suo, e sta per arrivare a Napoli. Intanto Guido e Mariella partono per la tanto agognata crociera senza alcun intoppo. Niko invece deve cercare di tenere a freno, ..."Era come un astronauta che ritornava dalla Luna e raccontava la missione". Piero Angela per suoera questo e molto di più. "Era come avere Leonardo da Vinci in casa", era un papà speciale ma anche un collega. Era un musicista, un giornalista, un inviato di guerra. Era tanto. Ed è ...... 25 maggio, in prima serata su Rai 1, va in onda per Ulisse Il Piacere della scoperta , lo speciale Piero Angela - Un viaggio lungo una vita , dedicato a Piero Angela condotto da suo. ...

Piero Angela, la carriera e il rapporto con il figlio Alberto. Il divulgatore scientifico «torna» con una punt ilmessaggero.it

Questa sera alle 21:25 andrà in onda lo speciale dedicato a Piero Angela – Un viaggio lungo una vita. In collegamento con E’ sempre mezzogiorno e Antonella Clerici oggi c’era Alberto Angela. Ammette c ...La sua scomparsa, il 13 agosto 2022, generò un’onda di commozione davvero raro per il mondo della tv italiana. D’altra parte, Piero Angela è stato un personaggio del piccolo schermo che tutti ...