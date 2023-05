Il ds dell’Hertha | «Se Boateng si ritira? Deve decidere e darsi una risposta da solo»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 25 maggio 2023) Kevin-Prince, giocatoreBerlino, non è riuscito ad evitare la retrocessione del club e ora riflette sul futuro Kevin-Prince, giocatoreBerlino, non è riuscito ad evitare la retrocessione del club e ora riflette sul futuro. Ecco le parole del dsin merito ad un eventuale ritiro dal calcio del giocatore. PAROLE – «unada. Gli abbiamo offerto l’opportunità di lavorare qui al termine della sua carriera. La domanda chiave è se vuole ancora continuare a giocare da qualche parte. In caso contrario, ci sarà sicuramente un posto per lui all’Hertha».