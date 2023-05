IIA | Rotondi | “Bene il dialogo tra Governo e Sindacati | da qui parte il rilancio dell’azienda”

(Di giovedì 25 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa nota dell’Onorevole Gianfrancosu Industria Italiana Autobus “Sono molto soddisfatto dell’esito dell’incontro svoltosi oggi presso il Ministero delle Imprese e presieduto dalla sottosegretaria Fausta Bergamotto, al quale hocipato.hanno dialogato avendo il comune obiettivo di rilanciare un’azienda strategica anche in rapporto al modello di sviluppo che si afferma in valle Ufita. Ildi IIA e l’impegno per la realizzazione del polo logistico rappresentano due facce della stessa medaglia”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Il rilancio die l'impegno per la realizzazione del polo logistico rappresentano due facce della stessa medaglia'.... il 24 maggio il governo ha riconvocato il tavolo di crisi per, e ci aspettiamo qualche buona notizia', anticipa. Il quale ha in mente un piano di ampia portata. Intervenire sulla ...Il rilancio die l'impegno per la realizzazione del polo logistico rappresentano due facce della stessa medaglia'.

IIA, Rotondi: «Bene il dialogo tra Governo e Sindacati, da qui parte il ... Orticalab

«Quella della Bergamotto evidenzia il deputato irpino Gianfranco Rotondi, che ha sollecitato la convocazione ... La sottosegretaria ha sollecitato i vertici della Iia ad andare oltre gli annunci e ...Un tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per il rilancio della Industria Italiana Autobus. Ieri pomeriggio il sottosegretario con delega alle crisi di impresa, Fausta Bergamotto, ...