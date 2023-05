Ieg | dalla Cina al Medio Oriente si consolida il legame con i mercati asiatici

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 maggio 2023) Roma, 25 mag. (Labitalia) -al. Da poco conclusa con successo la prima edizione di Sigep China a Shenzhen in partnership con Fiera di Colonia e in contemporanea ad Anufood China, Italian exhibition group (Ieg) da oggi apre a Singapore, con Ieg Asia i saloni del food&beverage ed equipment; e a luglio, sarà la volta del mondo jewelry. “Siamo pienamente operativi - spiega Corrado Peraboni, ceo di Ieg - con Ieg Asia sulle manifestazioni acquisite lo scorso febbraio . Puntiamo a risultati sia sul food&beverage ed equipment per la ristorazione, sia sul jewelry, grazie all'expertise delle nostre Sigep e Vicenzaoro, alla strategicità dell'hub Singapore e allo scenario prestigioso coordinato dal Singapore tourism board. Con Ieg Asia favoriremo anche la presenza di clienti e pubblico dai Paesi ...