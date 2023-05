Idonei concorso ordinario manifestano dinanzi al Ministero | “Chiediamo lo scorrimento delle graduatorie” VIDEO

(Di giovedì 25 maggio 2023) Gliinseriti nelledei concorsi ordinari 2020 e concorsi STEM scendono in piazza e chiedono aldell'Istruzione e del Merito una norma che li tuteli consentendo il completofino ad assunzione di tutti i docenti che vi sono inseriti. L'articoloal: “lo

"E' importante quindi utilizzare queste graduatorie degli, così come è importante almeno consentire di conseguire l'abilitazione a chi ha partecipato all'ultimostraordinario, senza ......mila assunzioni nella scuola bisogna velocizzare le operazioni di immissioni in ruolo degli... il reintegro dei docenti e dei dirigenti licenziati assunti con riserva; le modifiche al...En plein. Posti a bando coperti al 100%. E un rapporto che sfiora il 200% fra i candidati risultatial termine delle prove e le posizioni messe a: dueper ogni figura reclutata. Sembra sia scattata la corsa al posto pubblico nelle professioni sociali a giudicare dai dati sulle procedure di selezione per educatori e assistenti ...

Idonei concorso ordinario: oggi alle 15.00 iniziativa al Ministero dell ... FLC CGIL

Nuova richiesta di scorrimento della graduatoria a opera degli oss risultati idonei un anno fa. Se la Asl 2 Lanciano-Vasto-Chieti non provvederà in tal ...Poste Italiane sta cercando centinaia di professionisti da assumere a partire da giugno. La selezione avverrà tramite assunzione diretta, senza concorso, ...