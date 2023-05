I social media creano danni alla salute mentale di bambini e adolescenti | ' Rischio soprattutto per giovani ragazze' L' allarme dei medici

(Di giovedì 25 maggio 2023) Il Surgeon general , il massimo funzionario sanitario degli Stati Uniti , ha avvisato suldeiper. Il dottor Vivek Murthy, punto di riferimento in materia ...

... Gli Anelli del Potere ha dovuto affrontare l'"ira" dei fan razzisti , che hanno persino inviato agli attori messaggi di odio sui. Ismael Cruz Córdova, che nella serie interpreta l'elfo ...creano danni alla salute mentale di bambini e adolescenti: 'Rischio soprattutto per giovani ragazze'. L'allarme dei medici Alzheimer, scoperto il gene che protegge dalla malattia: la ...Il Surgeon general , il massimo funzionario sanitario degli Stati Uniti , ha avvisato sul rischio deiper bambini e adolescenti . Il dottor Vivek Murthy, punto di riferimento in materia di salute negli Usa, ha avvertito sulla possibiltà di 'danni alla salute mentale' per i più giovani che ...

Cosa insegna la vicenda della foto falsa generata dai supercomputer Una foto che raffigurava una finta esplosione vicino al Pentagono è stata diffusa martedì su Twitter da una serie di account verific ...Il Surgeon general, il massimo funzionario sanitario degli Stati Uniti, ha avvisato sul rischio dei social media per bambini e adolescenti. Il dottor Vivek Murthy, punto di riferimento ...