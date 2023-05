I rapporti transatlantici tra guerra | Cina e competizione tech Il punto di Fleck AC

Leggi su formiche

(Di giovedì 25 maggio 2023) Jörnè senior director allo Europe Center dell’Atlantic Council, e per il think tank americano si occupa del rapporto tra Usa e Ue, in particolare sotto il profilo commerciale e tecnologico. Nato in Germania, ha studiato nel Regno Unito e negli Stati Uniti e ha lavorato nelle istituzioni europee a Bruxelles e Strasburgo. A Roma ha incontrato il ministro Raffaele Fitto e ha parlato con noi di Formiche.net in questa intervista registrata agli Utopia Studios. All’indomani del G7 di Hiroshima e a 400 giorni dallo scoppio del conflitto in Ucraina, qual è lo stato delle relazioni transatlantiche? Il legame transatlantico è più forte di quanto sia stato per molti, molti anni. Da più di un anno e mezzo Unione Europea e Stati Uniti costituiscono un fronte compatto sia per gli aiuti militari all’Ucraina, che per le sanzioni economiche istituite contro la Russia. Questi ...