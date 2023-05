«I napoletani sono la cosa più bella di Napoli» | parola di papa Francesco

(Di giovedì 25 maggio 2023) L'assessora alla Scuola Maura Striano In visita dain Vaticano. Un faccia a faccia che ricorderà per tutta la vita. È la stessa assessora a raccontare la forte...

"Mi saluti la cosa più bella che ha Napoli: i" ha detto poi il Papa all'Assessore all'Istruzione e alle Famiglie, Maura Striano, intervenuta in Vaticano all'incontro per la celebrazione ...Solo il 18 per cento delle contravvenzioni stradali elevate ai cittadiniè stata pagata e l'evasione della Tari, la tassa sui rifiuti, ammonta a 770 milioni.le cifre riferite dall'assessore al Bilancio, Pier Paolo Baretta, nella sua replica a seguito del ...In particolare due di lorofiniti in carcere e quattro agli arresti domiciliari, con l'accusa ... locali ed informatiche nei confronti di altri tre ultras, indagati, in concorso con gli ...

Sparatoria Napoli, i due giovani si sono costituiti TGCOM

Spezia, l’ex DS Meluso: “Ricordo bene quando De Laurentiis scene negli spogliatoi per complimentarsi con Italiano, Gattuso ci rimase male. Vincenzo vive di calcio, mi ricorda Spalletti. Io DS al Napol ...Oltre all'auto, anche lo scooter sono stati cosparsi di un liquido infiammabile contenuto in una tanica ritrovata dai Vigili del Fuoco. L'atto criminale poteva trasformarsi in strage. La solidarietà d ...