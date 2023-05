I luoghi della cultura si aprono all’uso privato | arriveranno più risorse | ma anche più differenze

(Di giovedì 25 maggio 2023) Il significato delle singole parole è importante, come è ovvio. Ma poi esiste il sottotesto, quasi sempre. Insomma quel qualcosa che non è espresso, esplicitamente, ma che può dedursi, andando al di là delle parole. Non è improbabile che sia necessario ricorrere a questo artificio letterario per dare un senso compiuto ad alcune recenti decisioni del Ministero, riguardo prima di tutto la prenotazione e la vendita degli ingressi – che saranno gestiti da una piattaforma statale – mariguardo i canoni d’uso di immagini e spazi deistatali. Districandosi tra atti d’indirizzo, circolari e linee guida, con un punto fermo inequivocabilmente chiaro, indicato direttamente dal ministro Sangiuliano come una priorità relativamente alla “valorizzazione, ...

Nella prospettiva di assumere la gestione del Castello di Montarrenti (oggi in proprietà e in gestione della Provincia di Siena), il Comune di Sovicille ha organizzato per la giornata di sabato 27 mag ...L’obiettivo, condiviso da tutti, sara’ anche di farne luoghi sempre piu’ accoglienti per tutti e aperti a tutto il quartiere. Ringrazio per il prezioso lavoro fatto in questi mesi la presidente della ...