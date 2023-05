I laboratori scolastici | ruoli e responsabilità | in allegato un format di registro dei laboratori

(Di giovedì 25 maggio 2023) Ogni buon regolamento completo dio si dovrebbe comporre di due parti che dovrebbero essere disponibili in ognio. La prima parte dovrebbe contenere le definizioni, i richiami essenziali sulla normativa, le regole per la gestione dei, le norme di comportamento. Dovrebbe, dunque, essere affisso in modo ben visibile all’interno di ciascuno. La seconda parte, dovrebbe contenere delle peculiarità del particolareo, e dovrebbe essere redatto dal Responsabile dio in collaborazione con tutti i docenti che ne usufruiranno . ciò, infatti, renderebbe assolutamente più funzionale il documento regolamentare. In questa seconda parte, il ...

Next generation labs), invece, sono stati presentati i dati riferiti al numero discelti ... per la realizzazione di percorsi formativi per il personale scolastico (dirigenti, ......di sostenibilità per il primo ciclo', finanziato dal ministero dell'Istruzione e del Merito con l'avviso 'Ambienti eper l'educazione e la formazione alla transizione ecologica'...... tutti i servizie quelli socio - educativi per le famiglie con difficoltà nell'Unione ...è aperta fino al 6 giugno anche nell'Unione delle Terre di Castelli insieme a una serie di...

Dalla scuola al teatro I "Messaggi" dei giovani LA NAZIONE

Inizia sabato prossimo e continua con altri sedici appuntamenti il programma di concerti degli allievi e dei gruppi della scuola di musica G. Fiorini di Valsamoggia. Iniziano gli allievi del ...Elementare di via Bologna chiusa per un anno. Interventi al via da settembre. oltre 2 milioni di euro per i lavori. .