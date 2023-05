I governatori di destra appoggiano la nomina di Bonaccini a commissario post-alluvione

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 25 maggio 2023) Palazzo Chigi non deciderà prima di alcune settimane, dunque la scelta non può ancora dirsi definitiva. Ma l’orientamento è ormai consolidato: non concedere al governatore dell’Emilia Romagna Stefanol’investitura dialla ricostruzione della regione colpita dall’. La presidenza del Consiglio starebbe già lavorando su una rosa ristretta di nomi d’area. Anche a costo di alimentare un durissimo scontro con il Pd, ma soprattutto con un pezzo di maggioranza, in particolare Forza Italia, che vorrebbe l’esponente del Partito democratico a gestire i dieci miliardi per la ricostruzione. Ma intanto a esprimersi a favore delladi, al di là delle questioni politiche sono idi. Il governatore leghista del Veneto ...