(Di giovedì 25 maggio 2023) “In questo momento, ritengo sia prematuro dare cifre di piante che muoiono o di ettari di piante da sostituire. Di certo sappiamo che l’acqua scesa giù dall’Appennino non ha fatto danni fino alla Via. Ma, dopo i fiumi hanno iniziato a tracimare e l’onda si è spostata verso il mare fino a sud di Ravenna salva soltanto perchéstati realizzati movimenti di deviazione’acqua. La zona orientale è quella più colpita dall’alluvione di primavera ed è anche la più importante d’Italia in termini di estensione e varietà di specie frutticola. Per valutare i danni alle piante è necessario aspettare il ritiroe acque”. Le parole di Moreno Tosellilucide e il docente del Dipartimento di scienze e tecnologie agroalimentari di Bologna continua a sperare che i danni alle coltivazioni non siano ...

"In questo momento, ritengo sia prematuro dare cifre di piante che muoiono o di ettari di piante da sostituire. Di certo sappiamo che l'acqua scesa giù dall'Appennino non ha fatto danni fino alla Via ...... orzo, mais, soia, girasole, erba medica, orticole e colture da seme) e 32.000 euro a ettaro per, vigneti e oliveti, inclusipersi e costo dei reimpianti. Il cifra non comprende ...Aziende finite sott'acqua con i loroe con danni che, secondo una prima stima lanciata dal ... Il raccolto è compromesso per i prossimi 4 - 5 anni: l'acqua rimasta neiha soffocato le ...

I frutteti ed i raccolti dell'Emilia Romagna forse non sono persi Panorama

Un agronomo spiega perché è impossibile oggi avere certezze. Bisogna prima attendere che l'acqua si ritiri. E ci sono speranze di salvare lavori e raccolti ...Mauro Neri, presidente Confcooperative Romagna: "Non basta la sospensione, non c’è solo il danno del mancato raccolto. Frutteti e vigneti finiti sott’acqua sono da togliere e ripiantare".