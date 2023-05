I conti in tasca a De Laurentiis | quanto valgono la Filmauro e il Napoli | «Ho rifiutato un miliardo»

Leggi su open.online

(Di giovedì 25 maggio 2023) Il presidente delAurelio Dedice di averun’offerta da undi euro per vendere la società. E sostiene di aver detto di no anche a due miliardi e mezzo per l’accoppiata con la sua. Il Corriere della Sera fa oggi iinal presidente. Spiegando che la proprietà della capogruppo è familiare, mentre il controllo è indiretto tramite la Cordusio Fiduciaria. Tranne un 10% che è intestato direttamente a Jacqueline Baudit, moglie del presidente. Il quale detiene tutti i poteri in una governance che non prevede soggetti esterni rispetto al consiglio di amministrazione. Il quartier generale dellasi trova in via Ventiquattro Maggio a Roma. La nuda proprietà dell’immobile è stata intestata ai tre ...