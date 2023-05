I ciclisti non sono più disposti a soffrire?

(Di giovedì 25 maggio 2023) Questa storia ha un inizio ben preciso: domenica 14 maggio alle 22.30 quando su tutti i social rimbalza una notizia clamorosa. Con poche righe di comunicato la Soudal Quickstep annuncia che Remco Evenepoel leader della classifica generale del Giro dopo una settimana di corsa, che quello stesso giorno poche ore prima ha vinto la 9a tappa, una cronometro con arrivo a Cesena, è positivo al Covid e deve abbandonare la corsa dopo appena sette giorni. Quali potevano essere le motivazioni della rinuncia? Possibile che ancora dopo tre anni, mentre in tutti gli altri sport i protocolli Covid non vengono più applicati, quando anche l’OMS il 5 maggio, il giorno prima dell’inizio della corsa rosa, ha dichiarato la fine dell’emergenza sanitaria causata dal virus, nel ciclismo un corridore possa ancora essere fermato a causa di un test positivo? Anche nei giorni precedenti parecchi ...

Dopo un giro intorno alla città e passaggio in piazza Grande, iattraversato il ponte sul ... Argene Dominissini proprioimmaginava di riuscire, nella sua vita, a vedere Oderzo diventare ...Maè tutto, perché la proposta punta anche a modificare, al fine di renderle più sicure , buona ... in primis iche provano a utilizzarle. Se davvero si vuole incentivare la micromobilità ......bel tempo porta ia sciamare allegramente sulle strade, con le loro tutine multicolori. Uno spettacolo che scalda il cuore a tutti. O quasi, perché chi si trova incolonnato dietro a loro...

10 frasi in bergamasco su automobilisti e ciclisti Prima Bergamo

"Il Giro d'Italia è organizzato direttamente da Rcs Sport - ha aggiunto, intervenendo in Consiglio regionale - e non dai territori coinvolti: le scelte incomprensibili adottate in questa occasione ne ...Attraverso i raggi di una bicicletta si può anche leggere il Paese. È quello che si propone la mostra IL GIRO. Una storia d’Italia inaugurata martedì 23 maggio al Museo di Roma in Trastevere e aperta ...