I 150 anni del Museo del Sannio |  a Benevento e provincia censite mille epigrafi romane

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 25 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Nel So sono statecircarisalenti all’epoca romana, di cui circa trecento nella sola città di”. E’ quanto emerso a margine dell’incontro, promosso da So Europa (Società in house providing delladiche gestisce e promuove la Rete museale nel capoluogo sta) con Heikki Solin, professore emerito di Letteratura Latina all’Università di Helsinki, uno dei massimi espertisti viventi al mondo, che ha inaugurato ail ciclo di conferenze nell’ambito del progetto “Per i 150deldel So (1873-2023): una nuova immagine per un nuovo ...