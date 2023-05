Ho il ragazzo ma mi piace flirtare con gli altri

Leggi su dilei

(Di giovedì 25 maggio 2023) Ammettiamolo: la fase più elettrizzante di una relazione è proprio quella iniziale, in cui si gioca sul territorio dell’emozione da batticuore, dell’incertezza dei sentimenti, di quei comportamenti peculiari come gli sguardi, le risatine, gli ammiccamenti, i messaggi notturni, le chiacchiere in chat. Magari non sappiamo se quella sia davvero la persona perfetta per noi, peròci aiuta a capirlo. È un match stuzzicante in cui non conosciamo le mosse dell’altro, ma ne comprendiamo il linguaggio e ne percepiamo il feeling emotivo.è una forma leggera e intrigante di seduzione, che è a un livello più ravvicinato delle schermaglie scherzose e eccitanti tra due persone che sentono dirsi. Dal flirt al vero amore Quando poi ci impegniamo con qualcuno e ci diciamo “fidanzati”, superiamo il periodo del flirt per dedicarci ...