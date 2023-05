Herpes Zoster | Rossi Simg | “Dati dimostrano importanza intervento preventivo con vaccinazione”

(Di giovedì 25 maggio 2023) (Adnkronos) – Alessandro, responsabile Patologie acute della Società italiana di medicina generale e delle cure primarie, è intervenuto a margine dell’evento “e rischio cardiovascolare” organizzato daa Roma, durante il quale è stato presentato uno studio che ha confermato come l’aumenti il rischio cardiovascolare. L'articolo proviene da Italia Sera.

La Società italiana di medicina generale e delle cure primarie ha organizzato l'evento "e rischio cardiovascolare" a Roma, durante il quale i medici di famiglia della stessa Società hanno presentato uno studio che ha confermato come l'aumenti il rischio ...Alessandro Rossi, responsabile Patologie acute della Società italiana di medicina generale e delle cure primarie, è intervenuto a margine dell'evento "e rischio cardiovascolare" organizzato da Simg a Roma, durante il quale è stato presentato uno studio che ha confermato come l'aumenti il rischio cardiovascolare.In occasione dell'evento "e rischio cardiovascolare" tenuto dalla Società italiana di medicina generale e delle cure primarie a Roma, durante il quale i medici di famiglia della stessa Società hanno presentato ...

Lapi (Simg), 'una persona su 3 nel mondo sviluppa Herpes zoster' Tiscali Notizie

Il virus della varicella che si riattiva in età adulta nella forma spesso nota come 'Fuoco di Sant'Antonio' aumenta infatti il rischio di questo tipo di complicanze, soprattutto nei pazienti a rischio ...(Adnkronos) - In occasione dell’evento “Herpes Zoster e rischio cardiovascolare” tenuto dalla Società italiana di medicina generale e delle cure primarie a Roma, durante il quale i medici di famiglia ...