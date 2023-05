Hamilton | «Io in Ferrari? Speculazioni Sto per rinnovare con la Mercedes»

(Di giovedì 25 maggio 2023) Nella conferenza stampa che ha aperto il fine settimana del Gran Premio di Formula 1 di Monaco, Lewisha negato di avere in corso una trattativa con la. Anzi, ha detto che sta percon laha dichiarato: «Sono solo. Il mio staff sta lavorando per arrivare a chiudere la trattativa sul rinnovo e ci siamo. E no, lanon mi ha cercato».ha poi parlato poi della decisione di annullare il Gran Premio di Imola per l’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna: «E’ stato giusto non correre a Imola pensando a quello che è successo nella regione». Ed ha aggiunto: «Sono felice di essere qui anche se sarà difficile capire se gli aggiornamenti ci daranno le risposte che vogliamo. Ma speriamo di ...

Hamilton smentisce: "La Ferrari non mi ha cercato" FormulaPassion.it

