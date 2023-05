«Hai bisogno di fare un po' di squat» il commento meno cattivo

Leggi su iodonna

(Di giovedì 25 maggio 2023) I selfie di Sharon Stone in costume da bagno e in Senza veli non sono certo una novità, e di solito la star raccoglie consensi e approvazione. Ma per quello in bikini postato ieri su Instagram le reazioni sono state controverse. Sharon Stone e la foto in bikini a 65 anni La scintilla indomita e ribelle della star non si spegne mai, come dimostra l’ultimo post pubblicato sui social. Un selfie in bikini davanti allo specchio, e fin qui, tutto regolare. Il pubblico è abituato da tempo alle sue foto in costume e addirittura in monokini, ma questa volta c’è una differenza sostanziale: l’attrice (65 anni compiuti lo scorso marzo) è passata dal frontale al lato B. I glutei in vista che scandalizzano In forma smagliante, con la pelle liscia e levigata e gli addominali da urlo, Sharon ha azzardato una posa di tre quarti che mostra schiena e glutei, accompagnata ...