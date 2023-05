“Ha solo il mal di pancia” | il Moscati la rifiuta | poi la scoperta di una cisti di 14 cm | interviene la Malzoni

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 25 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSI chiama Viktoria Kostyuk, è una giovane ragazza che decide di denunciare pubblicamente tutte le falle del Pronto soccorso dell’Ospedaledi Avellino, per quel che ne dicano i vertici oltre ai continui endorsement del Governatore campano Vincenzo De Luca per un sistema sanitario pubblico a suo dire impeccabile. “Lo schifo e la vergogna“- dice in premessa Viktoria raccontanto quanto accaduto venerdi scorso quando la madre di 48 anni accusa forti dolori nella zona pelvica, fino a decidere il giorno dopo di recarsi al pronto soccorso del. “Erano le 17:03 di sabato 20 maggio quando siamo arrivate e già all’accettazione abbiamo scontrato totale indifferenza- scrive la ragazza. “Signora ma lei per un semplice mal disi reca al pronto soccorso!?” dice la ragazza dell’accettazione…senza ...