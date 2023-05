Guido D’Amico | un Presidente leader nell’imprenditoria e nella

Leggi su citypescara

(Di giovedì 25 maggio 2023), nato il 23 agosto 1960 a Messina, è un imprenditore, manager e politico italiano di grande rilevanza. Con una vasta esperienza nel campo dell’imprenditoria e una carriera politica di successo,è noto per il suo impegnorappresentanza e nel sostegno delle micro, piccole e medie imprese italiane. Attualmente, ricopre importanti incarichi, tra cui la presidenza nazionale di ConfimpreseItalia, la Confederazione Sindacale Datoriale delle Micro, Piccole e Medie Imprese. La formazione diè caratterizzata da una solida base accademica e una costante volontà di crescita e aggiornamento. Dopo aver conseguito il diploma di Liceo Scientifico, si è laureato in Scienze della Politica e Rapporti Internazionali. Successivamente, ha seguito corsi di perfezionamento in Marketing ...