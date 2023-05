Guerri | non me l’hanno chiesto ma in Rai ci andrei Sono uno storico e racconterei gli “irregolari”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 25 maggio 2023) Giordano Brunonon si fa problemi a dire liberamente come la pensa sulla Rai. Un programma? Non glielo hannoma lui lo vorrebbe. Lo “confessa” al Foglio e chiarisce, anche, che non si tratta di fare programmi revisionisti. “Revisionismo” è una brutta parola, che serve per condannare la continua ricerca e la curiosità checonnaturate a ogni disciplina. E che farebbe in Rai? Racconterebbe episodi e personaggi con altri occhi. Racconterebbe gli italiani “” come Bottai e Malaparte, “uomini dai destini incrociati con i destini di altri intellettuali”. Dopo TeleKabul ci sarà Tele Fiume? Chiede maliziosamente Carmelo Caruso a. Risposta: “Ci sarà solo uno spoils system necessario. Farà bene alla sinistra, perché la rivitalizzerà, ma nello stesso ...