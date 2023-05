Guerra Ucraina-Russia | caccia F-16 | dove avverrà addestramento piloti Kiev

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 25 maggio 2023) Media: "Primi 20 si addestreranno in Gb". L'esperto Cenciotti: "Italia può dare know-how, ma difficilead hoc" “Una ventina” diucraini inizierà l’per gli F-16 in Gran Bretagna. Lo ha riferito una fonte del governo di Londra al magazine americano Foreign Policy. “Sarà undi base a terra diucraini che poi saranno pronti per unpiù specifico per gli F-16”, ha detto un portavoce. David Cenciotti, ex ufficiale dell’Aeronautica, giornalista ed autore del blog ‘The Aviationist’, ritiene “possibile che l’Italia metta a disposizione della Nato e della coalizione in aiuto all’la sua esperienza e il suo know-how. Un contributo per portare idel’a un ...