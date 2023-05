Gualtieri | spese folli per la tappa romana del Giro d' Italia

Leggi su iltempo

(Di giovedì 25 maggio 2023)pazze per il gran finale deld'atteso per domenica nella Capitale. Onde evitare la figuraccia del 2018, quando ilfu interrotto più volte a causa dello stato disastroso dei sampietrini, il sindaco Robertoe l'assessore ai Grandi eventi, Sport e turismo, Alessandro Onorato, hanno deciso di attingere ai fondi del Pnrr. Un milione e 700mila euro per rendere il tracciato percorribile. «Tra poco ci sarà ild'. In questo momento ci sono squadre di operai che stanno lavorando di fino per rimettere a uno a uno i sampietrini davanti a Castel Sant'Angelo, dove passeranno le biciclette. Non devono succedere le cose che sono successe l'altra volta. Siamo al lavoro per prepararci alla chiusura del». Lo ha detto il ...