(Di giovedì 25 maggio 2023) Undi 30 anni è rimasto ferito in modostamani in un'azienda di Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano,da unindustriale. L'incidente è accaduto all'interno della Crocolux, l'ha subito un trauma cranico e ferite a un braccio e una gamba. E' stato portato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano. Sul posto l'elisoccorso, un'automedica, un'ambulanza, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Locale. Dell'accaduto è stata informata la Procura.

Undi 30 anni è rimasto ferito in modostamani in un'azienda di Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano, schiacciato da un macchinario industriale. L'incidente è accaduto all'interno ...← Incidente sul lavoro, precipita da un ponteggio:giovanedi Nocera Umbra Potrebbe anche interessarti Claudio Dario lascia la sanita' umbra e va in pensione. Arriva la Rosignoliincidente sul lavoro in un cantiere dell'area industriale di Norcia,di 29 anni ricoverato in prognosi riservata Un29enne di un cantiere della ricostruzione post sisma è ...

Grave operaio schiacciato da un macchinario nel Milanese Agenzia ANSA

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Un operaio di 30 anni è rimasto ferito in modo grave stamani in un'azienda di Trezzano sul Naviglio (Milano), schiacciato da un macchinario industriale. L'incidente è ...Un operaio è rimasto schiacciato da un macchinario all'interno di una ditta che produce borse e accessori in pelle a Trezzano sul Naviglio, nella Città Metropolitana di Milano. Il 30enne, secondo ...