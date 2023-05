Grande Fratello Vip | Signorini cerca concorrenti non famosi | aperti i casting

(Di giovedì 25 maggio 2023) Dana Saber, Andrea Maestrelli, Samy Youssef, Federica Calemme, Gianluca Costantino, Franceska Pepe, Sara Soldati, Carla Cruz.. Se fino alla scorsa edizione delVip Alfonsoera costretto a spacciare per vip anche chi vip non lo era per niente, quest’anno potrà tirare un sospiro di sollievo. I rumors delle scorse settimane si sono infatti rivelati fondati e l’ottava edizione delVip avrà una parte di cast composto da persone comuni. Macellai, fabbri, commessi, ingegneri, professori (…e forse pure un frate!): la casa aprirà di nuovo le porte alle persone comuni.Vip 8, un frate nel cast? Le parole di Alfonso#GFVip https://t.co/ArLmDIF1Nr — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 24, 2023 L’ultima ...

L'estate è alle porte ma in casa Mediaset bisogna già pensare alla prossima stagione televisiva. Alfonso Signorni , in particolare, tornerà con la nuova edizione delVip , a caccia di riscatto dopo i risultati deludenti del Gf Vip 7 . Tra le novità per il "rilancio" del programma sembra ormai sicuro il ritorno alla versione " nip ", con personaggi ...Qualche acciacco, come è normale che sia. Ma tutto sommato se la cava alla. Il cane più vecchio del mondo ha compiuto 31 anni. Bobi, portoghese, è stato dichiarato il ... mioo i miei ...Al momento della caduta, secondo una prima ricostruzione, il bambino di origini straniere era da solo in casa con ilpiùmentre la madre era uscita per alcune commissioni e si sarebbe ...

Fervono i preparativi per la nuova edizione del "Grande Fratello". Sarebbe stato svelato se sarà Vip o Nip, con Signorini già al lavoro per i casting. Vediamo cosa sta accadendo.Contratto già firmato: 500 mila euro di stipendio e torna al reality show di Canale 5, il Grande Fratello Vip.