(Di giovedì 25 maggio 2023). Le polemiche sono (quasi) tutte alle spalle e oraha tra le mani il progetto definitivo delche, nelle scorse settimane, era stato oggetto di scontro tra l’amministrazione comunale e le minoranze. Ma la nuovache sorgerà all’interno del parco pubblico “ex polveriera” che si affaccia su via Martinella è di fatto il bando più importante vinto fino ad ora dal Comune che, assicura, sarà assolutamente a costo zero per le casse comunali. Merito dei circa 1,5 milioni di euro in arrivo dal Pnrr, che ha riconosciuto al progettose di aver centrato concretamente gli obiettivi della missione 4, relativa agli “investimentili e di valorizzazione del capitale umano che coprono l’intera filiera dell’istruzione, ...

Gorle, ecco il nuovo asilo nido: “Struttura all’avanguardia che produrrà anche energia per il paese” BergamoNews.it

