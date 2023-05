Un po' a gesti e soprattutto grazie aracconta di aver ricevuto, tra femore e anca, tre colpi di pistola dal fratello. "Il riconoscimento è stato assegnato anche a Francesco Bergamascodel libro vincitore, ... webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostre ultime notizie daNews SEGUICI Ti ...L'ammissione del sindaco PD: "Si tratta di un errore grossolano" "Se per avere un buon sito di informazioni turistiche rivolto soprattutto agli stranieri bastasse ildi, allora ...

Google Traduttore non sarà più disponibile nelle vecchie versioni di Chrome TuttoAndroid.net

Google Chrome non supporta più il Traduttore ufficiale su smartphone Android e iOS: aggiornate l'app per continuare a utilizzarlo.Google ha presentato il Pixel 7A ... Il Pixel 7A possiede anche tutte le funzionalità vocali basate sul processore Tensor G2, come Traduzione dal vivo, etichette di chi parla dell'app Registratore, ...