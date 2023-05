Golf | KLM Open | buon avvio per Edo Molinari e Paratore

(Di giovedì 25 maggio 2023) In Olanda si è datoal KLMdi, torneo al quale sono presenti anche i nostri Edoardoe Renato. i due azzurri hanno chiuso il primo round del KLM, torneo del DP World Tour, in 68 (-4) colpi e condividono la 12/a posizione. Un inizio che fa ben sperare per il proseguo del torneo. A comandare la classifica è Adrian Otaegui, leader con 63 (-9) dopo una prova avvalorata da dieci birdie, con un bogey. Numero 127 al mondo, Otaegui precede in classifica il suo connazionale Pablo Larrazabal, il francese Joel Stalter e l’inglese Andy Sullivan, tutti 2/i con 66 (-6). Il detentore del titolo, Perez, on è andato oltre l’80/a piazza con 73 (+1). Sei birdie e due bogey per entrambi. Ruolino di marcia identico per Edoardo. In difficoltà, ...

Il DP World Tour riparte dai Paesi Bassi dove, dal 25 al 28 maggio, si giocherà ilOpen . Al Bernardusdi Cromvoirt saranno quattro gli azzurri in gara: Edoardo Molinari , vicecapitano del team Europe alla Ryder Cup di Roma, Guido Migliozzi , Renato Paratore e Filippo Celli ...

Buon inizio in Olanda per Edoardo Molinari e Renato Paratore. Al Bernardus Golf di Cromvoirt (par 72), i due azzurri hanno chiuso il primo round del KLM Open, torneo del DP World Tour, in 68 (-4) ...