GLOC 2023 | Longo ASI | cooperazione per prevenire catastrofi

Il responsabile dell'osservazione della terra dell'Agenzia Spaziale Italiana, Francesco Longo, è stato tra i relatori alla Conferenza globale su spazio e cambiamento climaticoin corso a Oslo. Con Askanews ha parlato dell'impegno del comparto spaziale anche per prevenire gli eventi catastrofici come le recenti alluvioni in Emilia - Romagna. "C'è tutto un sistema ...È il messaggio che l'intero comparto vuole mandare da Oslo, dove si svolge la conferenza globale dell'International Astronautical Federation, dedicata proprio alla crisi del clima. Tra i ...Nell'ambito della conferenza su spazio e Climate Change, in corso a Oslo, Simonetta Cheli, direttrice del programma di osservazione della Terra dell'ESA ha spiegato ad askanews come l'...

GLOC 2023, Simonetta Cheli (ESA): così gestiamo dati dallo spazio - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Oslo, 25 mag. (askanews) - Il responsabile dell'osservazione della terra dell'Agenzia Spaziale Italiana, Francesco Longo, è stato tra i relatori alla Conferenza globale su spazio e cambiamento ...Oslo, 25 mag. (askanews) - Lo spazio può dare un grande contributo in termini di sostenibilità e di strumenti per fronteggiare il ...