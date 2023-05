Gli 007 italiani stanno assumendo Ecco i profili ricercati

Leggi su formiche

(Di giovedì 25 maggio 2023) Cambiano le minacce alla sicurezza nazionale e l’intelligence di conseguenza. Lo racconta un avviso di ricerca pubblicato oggi dal Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. L’intelligence italiana è, infatti, alla ricerca di giovani esperti in algoritmica per la crittoanalisi, fotointerpretazione di immagini satellitari e tecniche di machine learning per il riconoscimento biometrico. RISORSE PER DIFENDERE IL PAESE Il comparto, si legge in una nota, “seleziona costantemente le migliori risorse da porre a servizio del Paese, per la salvaguardia della sicurezza nazionale e per la tutela degli interessi strategici in campo politico, militare, economico, scientifico e industriale”. Oltre alle competenze tecniche, sono richiesti affidabilità e sicurezza, forte senso di responsabilità e di attaccamento alle istituzioni dello Stato, nonché comprovate doti di riservatezza, ...