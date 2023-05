Giuntoli-Juve | manca solo l’annuncio | ma ADL non lo vuole liberare

A Torino, vorrebbero, l'artefice del 'miracolo' partenopeo, e magari penserebbero proprio ... Napoli, De Laurentiis ha 'scelto' il dopo Spalletti: super offerta espiazzataLa scelta di De ...Lacontinua il pressing su, ma il Napoli non ha fretta: aspetterà l'ultima giornata prima di dare il nullaosta Secondo quanto scrive Tuttosport, lacontinua a lavorare per portare a ...... Chief Football Officer, sul possibile arrivo di Cristianoa capo dell'area sportiva. ... Con questi presupposti ogni discorso riguardante l'oneroso, per la, contratto di Massimiliano ...

Sul QS - Con o senza Giuntoli, come cambia la Juve. Come cambia la squadra tra Morata, Zielinski e Kulusevski. Come cambiano le strade con o senza il Ds. Tra i quattro prestiti ...De Laurentiis blocca Giuntoli, mentre la Juve aspetta di annunciarlo. Ma perché Cosa ha in mente De Laurentiis