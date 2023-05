Giuntoli - Juve | De Laurentiis frena ma ha il sì di Accardi

I fronti di Aurelio De Laurentiis sono almeno tre, tutti concatenati. Per il presidente campione d'Italia, che ieri ha festeggiato i 74 anni, ci sono da chiudere le vicende con tecnico e direttore ...La situazione che ha diversi precedenti con altri direttori sportivi. E i fatti raccontano e spiegano come non bastino le dimissioni per essere liberi di accasarsi in un altro club.e le dimissioni: cosa serve Le dimissioni vanno infatti accettate dalla società altrimenti non valgono e quindi non si è liberi di lavorare per una società concorrente. CI si metterebbe ...Commenta per primo E' giusto che la Juventus cerchi un direttore sportivo () prima di un allenatore nuovo ( Tudor , Palladino , Italiano , De Zerbi , chissà, magari ... ladeve ...

Sembrava cosa fatta per il trasferimento di Cristiano Giuntoli alla Juventus ma il polverone che si è alzato a Napoli negli ultimi giorni ha rallentato sensibilmente l'affare. L'interesse dei ...Giuntoli avrebbe in mente di provare a presentarsi alla Juventus con un colpo che sarebbe davvero molto importante (e a sorpresa) ...